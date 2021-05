Mogi Guaçu abre novo agendamento para vacinação de idosos com mais de 60 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu realiza a partir de hoje, 21 de maio, agendamento da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 60 anos que ainda não receberam a primeira dose. O atendimento será feito pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br até que a quantidade de doses disponíveis se esgote.

A etapa busca assegurar a imunização a indivíduos de grupos prioritários que por uma razão ou outra não tenham conseguido receber a vacina anteriormente.

“Todas as cidades trabalharam com o número de vacinas disponíveis para cada etapa, avançando para novos públicos em respeito ao calendário determinado pelo Estado. É possível que idosos de grupos já contemplados não tenham sido imunizados ainda. Esperamos que esse lote nos permita chegar até essas pessoas”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

Além dos idosos, Mogi Guaçu fará a partir de segunda-feira, dia 24 de maio, o agendamento de vacinação para profissionais do transporte – motoristas e cobradores que atuam no transporte coletivo urbano e intermunicipal. Neste caso, antes do agendamento é fundamental que todos façam o pré-cadastro disponível no site http://vacinaja.sp.gov.br.