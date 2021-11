Minutos após tentar furto de veículo, ladrão é preso pela PM

Os PMs Srgento Charles e Cabo Garcia receberam às 02h30 da madrugada desta segunda (08) filmagens de uma tentativa de furto de um veiculo GM Corsa, pela Rua Júlio Meneguel, Jardim Novo II, o qual não foi conseguido o êxito no crime uma vez que o alarme do carro disparou e o infrator correu.

Diante do fato e das informações sobre característica do meliante, deu se início ao patrulhamento pela localização do mesmo, fato que ocorreu 03h00.

A abordagem aconteceu pela Rua João Diroldi, após ser revistado, foi mostrado as filmagens a ele que acabou por confessar a prática do delito.

Após a sua confissão foi dada voz de prisão por tentativa de furto e o infrator foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária onde a Delegada de plantão o autuou em flagrante delito, deixando-o à disposição da Justiça. O infrator possui várias passagens por furto.