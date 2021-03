Minutos após ser furtado, GCMs recuperam veículo

Na manhã deste domingo (28), as equipes da Guarda Civil Municipal receberam o comunicado da ocorrência de um furto de veículo, na região da feira livre, no Parque Cidade Nova.

Sob a coordenação do subcomandante Brandino, as equipes iniciaram trabalho direcionado à localização do automóvel. A rápida movimentação das viaturas fez com que os furtadores abandonassem o veículo, fugindo em seguida.

Os GCMs Coutinho e Márcia localizaram o veículo abandonado nas proximidades da feira e devolveram ao dono que estava naquele momento realizando o boletim de ocorrência.