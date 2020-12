Minutos após roubar telefone de mulher, ladrão é preso pela ROMU

A Equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipal) composta pelos GCMs Daniel, Codogno, Souza e Silva em patrulhamento pena zona oeste na noite da última sexta (18) se deparam com uma solicitante que informou que acabara de ser vítima de roubo, um bandido levou o seu smartphone.

Com as informações obtidas, os GCMs iniciaram o patrulhamento com vistas quando pela rua Minas Gerais no Jardim Centenário a equipe visualizou um indivíduo suspeito que de imediato o abordou. O mesmo tentou se desfazer de algo, foi constatado que era um smartphone. Questionado a parte abordada de quem seria o referido celular não soube informar.

Em contato com a vítima, ela informou que aquele celular era dela e que o indivíduo abordado era o autor.

Dada voz de prisão por flagrante delito de roubo, o ladrão foi submetido a laudo médico e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. onde o Delegado de Plantão ratificou a voz de prisão, o meliante que já tem várias passagens pela Polícia, inclusive nas ruas há menos de um mês ficou preso em uma das celas do CPJ e encontra-se á disposição da Justiça.

Indivíduo preso já tem várias passagens criminais e faz um mês que saiu da cadeia.

A vitima agradeceu o empenho da equipe por conseguir recuperar seu bem que custou mais de R$ 4 mil.