Ministério Público pede cassação do Prefeito Walter Caveanha e multa de R$ 250 mil por irregularidade em licitações

O desembargador Guilherme Strenger, do TJ_SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) está pedindo a cassação do prefeito Walter Caveanha (PTB), assim como multa de R$ 250 mil, por supostas fraudes em licitações no transporte de pacientes para outro municípios, ocorridos nos anos de 2013 e 2014.

O pedido é baseado em investigações feitas pelo MP (Ministério Público) de Mogi Guaçu. A denúncia contra Caveanha foi encaminhada ao Fórum de Mogi Guaçu na última sexta-feira (24), onde Strenger pede ao juiz Paulo Rogério Malvezzi, que tome as providências propostas no despacho.

Caveanha é acusado de ter autorizado a contratação de empresas de transporte para o setor de saúde sem obedecer as regras licitatórias obrigatórias por lei.

O MP guaçuano apurou que em 2013 Caveanha teria autorizado a contratação da empresa Nogueira & Nogueira Junior para transportar pacientes para outras cidades, mesmo a empresa não tendo registro na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Outras empresas foram vetadas de participar da licitação por não terem esse registro. Porém, estranhamente a Nogueira & Nogueira continuou no certame. A empresa também não dispunha de tacógrafo nos veículos. Esse aparelho serve para aferir os quilômetros rodados e garantir o pagamento apenas do que foi utilizado.

Esse item era considerado fundamental no processo licitatório, mas teria sido ignorado pelo prefeito. Ainda de acordo com o MP, Caveanha teria prorrogado a licitação de forma irregular e “repleta de vícios” com a Nogueira & Nogueira Júnior, que foi contratada pelo valor de R$ 1,12 por Km rodado, quando o valor recomendado pela própria Prefeitura apontava para R$ 0,99 por Km rodado.

Apesar das impugnações feitas por outras empresas contra a Nogueira & Nogueira Júnior, a Prefeitura indeferiu todos os pedidos e deu continuidade à licitação, de acordo com as apurações do Ministério Público. A época, o MP instaurou inquérito civil que deu origem a uma ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa contra o prefeito.

Também estão citados no processo Secretários do Prefeito, funcionários públicos e os empresários envolvidos, mas como eles não tem foro privilegiado, irão responder na esfera comum.

Outro fato que chamou a atenção do desembargador foi a contratação da Willtur, outra empresa de transporte, dispensando licitação, mas exigindo o tacógrafo nos veículos e aferidos pelo Inmetro. Por fim, o desembargador quer a notificação do prefeito para que apresente a defesa em um prazo de 15 dia. Ele também pede a perda imediata do cargo de prefeito por parte de Walter Caveanha.

O Gabinete do prefeito Walter Caveanha, assim como a Secretaria de Negócios Jurídicos informam que não irão se manifestar sobre o assunto já que não houve notificação da Justiça até a data de hoje.