Ministério da Saúde prorroga a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação até o dia 31 de outubro  

O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização de Caderneta até o dia 31 de outubro. Iniciada em 8 de agosto, a campanha estava prevista para terminar na última sexta-feira, 30 de setembro. No entanto, devido à baixa adesão no país, a ampliação do prazo tem como objetivo aumentar as coberturas vacinais nos municípios.

A meta é alcançar margem igual ou superior a 95% para a vacina contra a paralisia infantil. Segundo dados do órgão federal, até o momento, 54,21% das crianças na faixa etária entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade foram imunizadas contra a doença no Brasil e cerca de seis milhões de doses foram aplicadas desde o começo da mobilização. É importante destacar que toda a população com menos de cinco anos precisa ser vacinada para evitar a reintrodução do vírus que causa a paralisia infantil.

Município

Em Mogi Guaçu, a campanha de vacinação contra a poliomielite apresenta números positivos e o índice de adesão já atingiu 97,66% com a imunização 12.696 crianças menores de cinco anos de idade do município. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Thatiana de Faria Póvoa, comentou que este público aumentou cerca de 44% na cidade.

“Tínhamos registrado 9.019 crianças entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Porém, após o início da campanha, constatamos que este grupo cresceu para 13 mil indivíduos no município. Deste número, já vacinamos 12.696 crianças”, disse.

Tathiana Póvoa ressalta que as crianças menores de um ano devem ser imunizadas, conforme a situação vacinal para o esquema primário. “As crianças de 1 a 4 anos devem tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico”, explicou.

A imunização contra a paralisa infantil é destinada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tomado todas as doses de rotina. Já a campanha de multivacinação é para crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. A campanha está sendo realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) da cidade.

As vacinas são oferecidas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h45 e das 13h às 15h. Já nas unidades da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior a imunização ocorre em horário estendido das 8h às 17h.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação 2022

Período: até 31 de outubro

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior

Vacinas disponibilizadas para crianças

BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).