Ministério da Saúde promoverá nova etapa da campanha contra o sarampo

O Ministério da Saúde, em conjunto com os Estados e Municípios, promoverá nova campanha de vacinação seletiva contra o sarampo. A campanha acontecerá entre os dias 10 de fevereiro e 13 de março, com “Dia D” no dia 15 de fevereiro.

Serão vacinados nesta etapa pessoas entre 5 e 19 anos, preferencialmente não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto. Estes devem comparecer as salas de vacinação com a carteirinha para que um profissional avalie a necessidade da aplicação da vacina.

Estará disponível para esta ação a vacina tríplice viral, que cobre sarampo, caxumba e rubéola.

CASOS CONFIRMADOS

Mogi Guaçu possui 12 casos confirmados da doença, sendo o último registrado no dia 15 de janeiro. No ano passado foram realizadas duas etapas da campanha contra o Sarampo.

Na primeira etapa, para crianças entre seis meses e cinco anos, foram vacinadas 817 crianças. Já na segunda etapa, para adultos entre 20 e 29 anos, 286 pessoas foram vacinadas.