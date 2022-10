Ministério da Saúde inclui público adolescente para receber vacinas contra meningite e HPV 

O Ministério da Saúde ampliou a oferta de duas vacinas no país para o público de adolescentes (meninos e meninas), entre 11 e 14 anos, que ainda não receberam a vacina meningocócica ACWY (conjugada). A vacinação ocorrerá até junho de 2023. Outra novidade é para os meninos e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos que foram incluídos também no calendário oficial permanente do PNI (Programa Nacional de Imunizações) da vacina contra o HPV – o papilomavírus humano. O grupo feminino desta faixa etária já faz parte desta vacinação.

A enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, Aline Roberta Leme, explicou que a vacina meningocócica ACWY foi implantada em 2020 para adolescentes de 11 e 12 anos e para o CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais). “Diante das evidências positivas do uso dessa vacina como reforço na adolescência e as baixas coberturas vacinais que se agravou a partir de 2020, o PNI disponibilizará temporariamente até junho de 2023 a vacina meningocócica ACWY também para adolescentes de 13 e 14 anos não vacinados”, comentou.

De acordo com ela, a decisão de ampliar temporariamente o público para imunização decorre do fato de adolescentes e adultos jovens serem os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença no país, em função de elevadas taxas de estado de portador do meningococo em nasofaringe. “Com a extensão do público, o Ministério da Saúde pretende com a administração de doses de reforço das vacinas meningocócicas conjugadas na adolescência garantir a proteção nessa fase da vida”, disse.

Aline Leme disse que a vacinação contra o HPV em adolescentes é utilizada por mais de 100 países em seus programas nacionais de vacinação. E vários destes países já possuem estudos de impacto desta estratégia com resultados positivos no que diz respeito à prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus HPV (câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe e verrugas genitais).

Campanha

A campanha de vacinação contra a Meningite ACWY e HPV para adolescentes com idade entre 9 e 14 anos está disponível nas 21 Unidade Básica de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h. Nas unidades da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior a imunização ocorrerá das 8h às 17h.

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior