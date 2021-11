Micaele Pereira é eleita Pérola Negra e Maichel de Oliveira o Mister Beleza Negra

As comemorações da Semana da Consciência Negra já começaram em Mogi Guaçu com a realização do Concurso Miss Pérola Negra e Mister Beleza Negra, realizado na noite desta segunda-feira, 15 de novembro, no Teatro Tupec, no Centro Cultural.



A jovem Micaele Dias Pereira foi eleita a Miss Pérola Negra 2021. A segunda colocada foi Manuela Costa Reis e a terceira colocação ficou com Ana Caroline dos Santos, que também foi eleita Miss Simpatia. Já a faixa de Mister Beleza Negra foi para Maichel Deivid de Oliveira. Participaram do concurso 11 mulheres e um homem.

O secretário de Cultura, André Sastri, destacou que concurso é importante porque ressalta a beleza negra e a cultura afro do Brasil. “Foi um evento belíssimo e muito gratificante de se organizar. Agradeço a todos que apoiaram o evento que enaltece a importância da raça e beleza negra”, comentou Sastri. Durante o dia de ontem também aconteceu a Feira Afro Cultural, no saguão do Centro Cultural, com arte, música, conceitos da moda afro e praça de alimentação. O evento teve ainda exposições de fotos e de pintura de artistas africanos das cidades de Leme, Araras, Limeira e Campinas e intervenções artísticas com apresentações de dança, além de capoeira e congada.