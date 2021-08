”Meu Projeto Villagre” indicado para estudantes de arquitetura oferece prêmios de até R$ 10 mil

Estão abertas as inscrições para o prêmio profissional “Meu Projeto Villagres”, destinado aos estudantes de Arquitetura, Designers de Interiores e Engenharia Civil do Estado de São Paulo. As inscrições poderão ser realizadas on-line pelo site www.meuprojeto.villagres.com.br até às 23h59 do dia 31 de agosto de 2021.

Poderão participar do concurso somente alunos matriculados e que estejam frequentando regularmente as aulas. O comprovante da matrícula deverá ser enviado no ato da inscrição. Cada aluno poderá participar com um projeto apenas (consulte o regulamento do prêmio).

Os projetos poderão ser enviados entre os dias 01 de setembro a 01 de outubro/2021 e a seleção e julgamento acontecerão entre os dias 02/10 a 01/11/2021. Os ganhadores serão anunciados no próprio site da inscrição a partir das 17h do dia 3/11/2021. Os cinco primeiros lugares receberão as premiações em dinheiros através do cartão “Meu Projeto Villagres”

1° lugar – R$ 10 mil

2° lugar – R$ 5 mil

3° lugar – R$ 3 mil

4° lugar – R$ 1,8 mil

5° lugar – 1,2 mil

A premiação não será somente para os estudantes, a faculdade que tiver o maior número de inscritos também será bonificada com livros magníficos do arquiteto Mário Biselli (Biselli Katchborian Arquitetos Associados); coleção com três livros chamada “Harder Better Faster Stronger Collection – Guilherme Torres Works: um registro de duas décadas de carreira profissional”; obra “FGMF – 1999-2015” volume que traz projetos inusitados dos arquitetos Lourenço Gimenes, Rodrigo Marcondes Ferraz e Fernando Forte.

“Dê asas à sua imaginação” – O estudante terá a liberdade de desenvolver projetos inusitados e arrojados, destacando técnicas construtivas, contemporaneidade, inovação, singularidade e leveza. Terão destaques projetos que apresentarem acuidade com iluminação, sombreamentos e reflexos, além de serem passíveis de execução. Os trabalhos serão avaliados e premiados por arquitetos renomados como: Mário Biselli (Biselli Katchborian Arquitetos Associados); escritório FGMF Arquitetos; Paulo Sérgio Niemeyer (Niemeyer Arquitetos Associados).

Sobre a Villagres – Com quase 90 anos de história, a Villagres é considerada uma grife quando o assunto é cerâmica. São produtos de alta qualidade e com alto investimento em equipamentos de última geração. Localizada em Santa Gertrudes (SP), todos os processos de fabricação são automatizados. Atualmente conta com aproximadamente 180 linhas que atendem todas as exigências do mercado com requinte, nacional e internacional.