Metralhadora .50 e um revolver 32 são pescados por imãs magnéticos no Rio Guaçu

Há cerca de um mês, adeptos da pesca magnética resgataram do rio Mogi Guaçu, na altura do restaurante Jangada, o cano e outra peça de uma metralhadora calibre .50, capaz de abater aeronaves. Os “pescadores” fazem parte do grupo “Detectorismo Mogi”, que reúnem aficionados dessa atividade de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e região.

Um vídeo postado por eles nas redes sociais já tem quase um milhão e meio de “views”. Nas imagens é possível ver um dos membros do grupo lançando o imã da ponte e, logo em seguida, puxando um objeto. A princípio, ele acreditava se tratar de um amortecedor.

Quando eles examinam melhor o objeto, dão conta de que era um cano de uma metralhadora. “Cara…velho do céu, peguei uma metranca (metralhadora)”, diz o pescador, identificado apenas por Moisés. Antes, ele já havia resgatado uma outra parte da mesma arma, mas não havia identificado.

Imediatamente, o grupo aciona a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu que, minutos depois, chega ao local. Os guardas civis mal haviam começado a examinar achado quando outro pescador recolheu das águas do Mogi Guaçu um revólver calibre 32, ainda no coldre.

As armas foram levadas à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde foram apreendidas. Na semana passada, em Jaguariúna, outro grupo de detectorismo retirou uma granada de um rio daquela cidade. A prática desse hobby está ganhando cada vez mais adeptos na região.

Veja o vídeo: