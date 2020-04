Mesmo com apenas um caso do vírus chinês, Prefeito segue Governador e mantém Mogi Guaçu quase paralisada

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por intermédio do Prefeito Walter Caveanha vai acompanhar ao decreto do Governo do Estado que será publicado nesta terça-feira, dia 7, no Diário Oficial do Estado, que prorrogará os efeitos do decreto municipal até o dia 22 de abril, seguindo suspensas as atividades comerciais, exceto aquelas ligadas a serviços essenciais e os que atenderem na casa do cliente.

Será publicada nesta terça-feira a prorrogação do decreto municipal no 24.391 de 2020, que estabelece providências no plano de enfrentamento ao coronavírus. Fica, portanto, prorrogada, até 22 de abril, a suspensão das atividades comerciais, tais como lojas de roupas, bares, restaurantes, academias, ambulantes, bem como ficam suspensa a entrada de hóspedes na rede hoteleira local.

O decreto municipal segue, a rigor, o decreto do Governo do Estado, anunciado pelo governador João Doria no início da tarde desta segunda-feira, dia 6, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Ele recomendou que os municípios sigam o plano de restrição estadual e usem as guardas municipais e a própria Polícia Militar em operações para conter aglomerações em locais públicos e estabelecimentos essenciais, até mesmo fachando comércios que atendem o mínimo de pessoas. PMs e GCMs apenas cumprem a obrigação e a ordem hierárquica.

Essa determinação foi seguida em conjunto por municípios vizinhos, uma vez que autoridades da área de saúde atestam que o isolamento é mais eficaz para conter o avanço do coronavírus, que já registrou mais de 50 notificações em Mogi Guaçu, com 01 caso positivo e outros ainda aguardando a divulgação de exames.

