Mês de Agosto terá frio persistente e chuva acima da média no Estado de São Paulo

Confira a tendência para o mês de Agosto no estado de São Paulo

As previsões indicam chuva um pouco acima da média no leste do estado, com volumes em torno dos 50mm. Já nas demais áreas, principalmente no norte paulista, a chuva fica entre a média e abaixo da média.



São previstas a passagem de três frentes frias neste mês de agosto. Uma por volta do dia 5, outra por volta do dia 18 e uma terceira na última semana. Até o momento os modelos indicam que a primeira frente fria deve provocar mais chuva e a segunda deve trazer uma massa de ar frio mais intensa.

Ar frio vai predominar neste mês!



Por conta do avanço dessas massas de ar frio, agosto vai ser mais frio do que o normal em todo o estado de São Paulo. O ar frio vai predominar neste mês de agosto e a sensação vai ser de “frio que não passa”.

Até o momento, não há previsão de uma massa de ar frio mais intensa do que as de julho, mas o frio vai ser mais duradouro.

Possibilidade de geada



Há possibilidade de geada na segunda semana do mês. Com a entrada da primeira frente fria, no dia 11 de agosto, há chances para o fenômeno em cidades que fazem divisa com o Paraná e, mesmo assim, nada muito intenso. Porém, dias antes da terceira frente fria as temperaturas se elevam bastante pelo estado e vai ser o período mais quente do mês com máximas perto dos 30°C em algumas cidades.

