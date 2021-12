Meriva Capota e atinge Hilux em grave acidente na SP 340

Um acidente registrado na noite de quinta-feira, na rodovia SP-340, envolveu dois carros e deixou, ao menos, uma pessoa ferida. Por volta das 20h00, um Chevrolet Meriva, que trafegava em alta velocidade, teria causado o acidente, quando perdeu o controle de direção na altura do Km 169 (Em frente o Restaurante Jangada) e capotou.

Em seguida, o veículo atingiu uma camionete Toyota Hilux que passava naquele mesmo local. Segundo o motorista da picape, ele viajava sentido Norte (Mogi Guaçu), na faixa da direita, com um Ford Fiesta seguindo logo à sua frente, mas na faixa da esquerda. Quando passava em frente ao restaurante Jangada ocorreu o acidente.

A Meriva, trafegando em alta velocidade e em zigue-zague, ultrapassou a camionete, mas ao tentar passar o Ford Fiesta, fez uma manobra brusca e veio a sair da pista, fora de controle. O carro bateu na defensa, capotou várias vezes e ainda atingiu a caminhonete.

A Meriva parou com as quatro rodas para cima. Apesar da força do impacto e da gravidade do acidente, apenas um dos ocupantes desse carro precisou ser conduzido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santa Marta, Zona Oeste de Mogi Guaçu. O outro ocupante da Meriva dispensou cuidados médicos.

Já os dois ocupantes da Hilux não sofreram quaisquer ferimentos. No entanto, o motorista da Meriva, de 42 anos, se negou em fazer o teste de etilômetro (bafômetro) solicitado pelos policiais rodoviários que atenderam esta ocorrência. Além da Polícia Rodoviária, também estiveram no local uma equipe do Corpo de Bombeiros e o resgate da Renovias.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Guaçu