Menores são detidos após se envolverem em acidente com carro roubado

Os GCMs da Equipe de ROMU, Edson, Gonçalves e Vedovato em patrulhamento na noite desta terça (28) foram apurar uma ocorrência de acidente de trânsito próximo ao Trevo da Roseira, acesso para Itapira.

Assim que chegaram no local, tratava se de um acidente leve, sem feridos, no entanto, ambos ocupantes do VW Gol aparentavam forte nervosismo. Ao consultarem o emplacamento do veículo, os GCMs descobriram que tratava se de produto de roubo pela cidade de Itapira. Ambos os ocupantes eram menores de idade. O veículo e os menores foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária em Mogi GUaçu.

Após o registro e elaboração de boletim de ocorrência, os menores foram liberados na presença dos pais e o veículo devolvido ao verdadeiro proprietário.