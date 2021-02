Menino de 11 anos mantido acorrentado em barril de aço é salvo pela PM

A Polícia Militar de Campinas/SP, resgatou no final da tarde deste sábado (30) um menino de apenas 11 anos que era mantida por um casal em cárcere privado amarrado dentro de um barril fechado com o tampo de mármore.

Foi uma denúncia anônima levou os policiais até o local, um barraco que fica no Jardim Itatiaia, periferia da cidade, no momento em que a PM chegou, uma mulher, que é filha da namorada do pai do menino vítima estava no local. Segundo o 2° Sargento Mike Jason, que acompanhou a ocorrência, a situação em que o menino foi encontrado era “desoladora”, ele fazia as necessidades fisiológicas ali mesmo.

O pai do menino e a madrasta estavam em um supermercado e assim que chegaram em casa foram presos junto a a filha da namorada, que acoertava a situação, o pai contou que fez isto para educar o menino que segundo ele era muito agitado dentro de casa.

O menino ficou aos cuidados da tia e está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, o três presos vão responder por diversos crimes e podem ficar presos até oito anos.