Melhorias na estrada rural da Roseira são iniciadas

Nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, os serviços de melhorias da estrada rural da Roseira foram iniciados. O trabalho é realizado por meio do convênio do Programa Melhor Caminho, de recuperação de estradas rurais, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo com orçamento de R$ 7.161.884,07.

O serviço será executado em dois trechos da estrada rural da Roseira. O primeiro, que começou hoje, abrangerá do cruzamento da Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo com a estrada MGG 110 até a estrada MGG 116. Já o segundo trecho incluirá a estrada MGG 438 até o bairro da Veridiana, onde a obra será finalizada.

Ao todo, 9,8 km de melhorias serão realizados com os serviços de pedregulhamento e alargamento das estradas e, ainda, a construção de saídas d’água e de cacimbas para recebimento dessas águas.

“O Programa Melhor Caminho busca o desenvolvimento da Zona Rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Com o programa, a trafegabilidade e a segurança nas estradas serão beneficiadas”, explicou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.