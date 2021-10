Melhorias em ruas do Distrito de Martinho Prado Júnior serão finalizadas nesta semana

Estão a todo vapor os serviços de abertura de novas cacimbas no Distrito de Martinho Prado. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados já nesta quinta-feira, dia 28 de outubro. São, ao todo, 25 microbacias ao longo da continuação da Rua Teodoro de Freitas. A medida irá colaborar para o escoamento de água das chuvas, para preservar o leito da via, evitar erosões e reduzir efeitos de enchentes naquela região.

As melhorias na região atendem a indicação feita pelo vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão, que teve envolvimento efetivo na realização dos serviços e, inclusive, participou de conversas com os moradores ao lado do prefeito Rodrigo Falsetti.

“No dia 12 de janeiro fiz a indicação dessa obra e junto com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) conseguimos conversar com os proprietários que margeiam a estrada. A Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), por sua vez, viabilizou a melhoria”, ressaltou o vereador. “E veio, então, a boa notícia do início dessa intervenção e, agora, a conclusão delas. Essas cacimbas foram construídas ao longo do Morro da Santa, ajudando na contenção da água. Creio que não teremos mais problemas de alagamentos”.

Além das cacimbas, a SOM realizou serviços de desassoreamento, bolsões de água e limpeza de valas na Rua Thereza Georget Torres, popularmente conhecida como “Rua da Valeta”, e no morro contínuo da Rua Lázaro de Freitas.

“Também estamos fazendo um mutirão para a troca de lâmpadas no distrito. As limpezas de valas e ruas irão evitar alagamentos no bairro Jardim Laranjeiras”, comentou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.