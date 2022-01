Atualmente, é muito fácil ter uma conta corrente totalmente digital. Nesse sentido, vamos te mostrar agora os melhores bancos online. Acompanhe a matéria que tenha uma ótima leitura!

Afinal, quais são os melhores bancos digitais em 2022?

Primeiramente, saiba que os bancos digitais são muito vantajosos. Afinal, a maior parte deles não possui taxas bancárias.

Sem mais delongas, veja quais são os melhores bancos digitais em 2022!

1. Nubank

A Nuconta, do Nubank, é uma das melhores contas digitais. Isso porque não existe nenhum tipo de tarifa para você abrir e movimentar a sua conta corrente no banco.

Sob o mesmo ponto de vista, essa instituição oferece cartão de crédito de maneira totalmente descomplicada e muitas pessoas conseguem aumentar o seu limite em pouco tempo de uso.

Ademais, com a sua Nuconta você pode fazer transferências, pagamentos, recargas de celular dentre outros serviços de modo totalmente gratuito.

Além de todas as vantangens informadas, você ainda pode fazer depósitos do Nubank na Lotérica, facilitando muito a sua vida.

2. PicPay

O PicPay não é um banco propriamente dito, mas sim uma carteira digital. Desse modo, ter uma conta nessa instituição é garantia de isenção de tarifas e de muita praticidade no seu dia a dia.

Além disso, o PicPay oferece CDI de 130% sobre o seu dinheiro que está na carteira. Ou seja, o seu dinheiro tem uma boa liquidez diária.

3. Banco Inter

Outro banco digital excelente para você ter uma conta corrente, é o Banco Inter. Você pode fazer várias operações totalmente gratuitas como transferências, PIX, pagamento de contas entre outros serviços.

Além disso, as transações feitas no banco Inter são totalmente isentas de cobrança. Bem como, você pode com essa instituição obter um cartão de crédito livre de cobranças e anuidade.

Ademais, o Banco Inter também oferece empréstimos consignados e até mesmo empréstimo com garantia de imóvel.

4. Banco PAN

Por último, outro banco totalmente digital que figura entre os melhores bancos nacionais é o PAN.

Esse banco tem excelente reputação e é considerado pelos seus clientes como um ótimo banco.

Atualmente, você consegue acessar muitos serviços de forma totalmente gratuita. Bem como, você também consegue obter cartão de crédito sem burocracia.

Ademais, o Banco PAN oferece um bom rendimento de CDI com liquidez diária sobre a grana que você tem na conta.

Em resumo, também é uma ótima instituição financeira e que permite muita facilidade para você lidar com o seu dinheiro no dia a dia.

Leve alguns pontos em consideração antes de escolher a sua conta

Todas as contas correntes dos bancos que citamos acima possuem aplicativos para você usar no seu smartphone.

Nesse sentido, todos os apps são bastante intuitivos e fáceis de mexer. Além disso, com esses aplicativos você pode realizar todas as suas transações da conta corrente sem precisar entrar em contato com o banco via telefone ou e-mail.

No entanto, todas as instituições que citamos têm centrais de atendimento telefônico para os clientes, chat e atendimento 24 horas por dia que funciona todos os dias da semana.

No mais, é necessário você levar em consideração alguns pontos para escolher qual dos bancos que mais combina contigo.

Praticidade para acessar o seu dinheiro

De antemão, se você precisa ter dinheiro em espécie em mãos, escolha um banco que permite saques sem cobrança.

Assim sendo, opte pelo Banco Inter ou Banco PAN. O Nubank e o PicPay cobram, em média, aproximadamente R$ 7,00 por saque de valores na sua conta corrente.

Cartão de crédito facilitado

Ademais, todos os bancos que estão acima (com exceção da carteira digital PicPay) oferecem cartão de crédito sem burocracia.

No entanto, vale a pena salientar que para ter acesso a este tipo de ferramenta de compras é necessário ter um bom score em órgãos de proteção ao crédito e, claro, o nome limpo.

Comece 2022 sendo um investidor

Aproveite a sua conta digital para tornar-se um investidor. Desse modo, todos os bancos que citamos neste post permite que você exista em CDI, CDB e também outras modalidades de investimentos. Bem como, dá para investir em renda fixa e até mesmo em renda variável.

Compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas a conhecer melhor o tema e divulgue quais são os melhores bancos digitais em 2022.