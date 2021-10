Meio ambiente é tema de projeto em parceria com o Governo do Estado

Dá para imaginar diferentes personagens dos clássicos contos de fadas, todos juntos, numa mesma história, falando sobre a importância de cuidar do meio ambiente? Pois é exatamente isso que o projeto “Era Uma Vez nos Contos de Fadas” propõe ao público de Mogi Guaçu.

Nas próximas quinta-feira (7) e sexta-feira (8), em duas sessões, às 10h e às 14h, a peça teatral será apresentada, de forma online, para os estudantes da rede municipal de ensino. Serão beneficiados os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

“A apresentação será feita online e tem por objetivo incentivar o contato com a natureza e o respeito ao meio ambiente. A proposta é apresentar a peça para todas as crianças da rede municipal do 1º ao 5º ano”, comentou a professora Luciene Aparecida Gastaldelli Baiocchi, responsável pelos projetos da Secretaria Municipal de Educação.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (Proac) através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto chega a cidade com patrocínio da Mahle e apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Com texto inédito, seis atores, mesclam teatro, música e dança em 50 minutos de apresentação buscando de forma lúdica mostrar a importância da preservação dos recursos naturais e incentivando ações necessárias para manter o meio ambiente. O objetivo da peça é buscar, através da cultura, criar uma ação de educação ambiental.