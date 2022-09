Média de infestação predial pelo Aedes aegypti fica em 0,12% no mês de agosto   

Segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica (VE), o índice para infestação pelo Aedes aegypti realizado em agosto indica baixo risco, inferior ao limite de 1% recomendado pelo Programa de Epidemiologia e Controle de Doença de Mogi Guaçu. Não foram encontradas larvas do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya na maioria dos bairros. O Índice de Infestação Predial (IIP) do município ficou em 0,12%.

A bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz, disse que o resultado foi positivo porque não foram encontradas larvas do mosquito em grande parte dos imóveis visitados pelos agentes de combate à dengue. “De acordo com o programa de epidemiologia de Mogi Guaçu, abaixo de 1% é o ideal (baixo risco de infestação), de 1% a 3,9% é considerado médio risco e acima de 4% alto risco”, explicou.

Em Mogi Guaçu, são 25 áreas de cobertura de combate à doença e, deste total, as situações mais críticas foram apontadas em três delas, sendo nas regiões das Unidades de Saúde da Família (USFs) Alto dos Ypês com 1,67% e Rosa Cruz (1%) e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Zona Norte (0,53%). Nas demais, o índice ficou em zero.

De acordo com a bióloga, embora a situação seja de controle não se pode afrouxar nos cuidados preventivos. “A média geral de Mogi Guaçu foi boa, abaixo do limite preconizado pelo programa epidemiológico, mas em alguns bairros tivemos alta infestação do mosquito. Por isso, pedimos a toda a população que mantenha os cuidados em suas casas, quintais e comércios, e elimine recipientes que possam acumular água e favorecer a reprodução do mosquito”, alertou.

Casos

A Vigilância Epidemiológica divulgou que, até o momento, são 2.412 casos confirmados de dengue em moradores de Mogi Guaçu. Segundo os dados, houve o registro de 4.083 casos negativos e 17 aguardam o resultado do exame, totalizando 6.512 casos notificados.

O maior índice da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, se concentra nos bairros do Jardim Ypê II, com 491 casos, Jardim Ypê Pinheiro com 108 casos e Jardim Novo I, com 174, totalizando 773 casos confirmados na região da Zona Norte. A Zona Leste também apresenta números altos com 511 casos confirmados sendo: 251 (Jardim Zaniboni I), 136 (Jardim Fantinato II) e 124 (Jardim Chaparral). Após, está a região central com 154 casos confirmados.