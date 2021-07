Maxxi Atacado inaugura a sua primeira loja em Mogi Guaçu

O Grupo BIG inaugura a primeira loja do Maxxi em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Localizada no Jardim Almira e com foco na prestação de atendimento com qualidade, a nova loja emprega aproximadamente 200 pessoas, entre empregos diretos e indiretos. Com mais de 320 vagas de estacionamento, o Maxxi Atacado de Mogi Guaçu combina preços baixos e sortimento composto por mais de sete mil itens incluindo alimentos, produtos de higiene e limpeza e perecíveis que atendem às necessidades tanto do consumidor como a dos comerciantes da região.

Com uma área de vendas de mais de cinco mil metros quadrados, o Maxxi Atacado de Mogi Guaçu será aberto oficialmente na quarta-feira, dia 07, às 7h00. A loja opera com os elevados padrões de segurança sanitária que foram adotados por toda a empresa desde o início da pandemia, com absoluto foco na proteção de colaboradores e clientes contra o novo coronavírus. Entre as medidas adotadas, estão: controle do número de clientes na loja, instalação de placas de acrílico nos caixas, displays de álcool em gel, reforço na higienização dos carrinhos, desinfecção da unidade, uso de máscaras obrigatórias, entre outras ações.

O Maxxi tem foco em consumidores e comerciantes de todos os tamanhos e segmentos. “O formato atacarejo ganhou bastante força nos últimos tempos e acreditamos no potencial de crescimento ao reposicionar a marca com diferencial em sortimento, preço, atendimento, autosserviço e experiência de compra, focando em todos os públicos, desde pequenos a grandes comerciantes e consumidores finais”, explica Beto Alves, diretor-executivo de Atacado do Grupo BIG.

Serviço – Maxxi Atacado Mogi Guaçu

Endereço: Av. dos Trabalhadores – Jardim Almira, Mogi Guaçu – SP, 13847-040

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h00 às 22h00, e das 8h00 às 18h00 aos domingos.

Sobre o Maxxi Atacado

O Maxxi Atacado é uma empresa do Grupo BIG. Com 60 lojas de atacado de autosserviço, está presente em 11 estados e atende desde pequenos e médios comerciantes até grandes consumidores e profissionais liberais.