Marido encrenqueiro incendeia a casa da companheira após discussão

Durante a madrugada desta sexta (26), o Corpo de Bombeiros foi acionado na Rua Aparecida P. Nardon, no Residencial Ypê Amarelo para conter as chamas que tomaram conta de uma residência. Quando os PMs Cabo Contessoto e Sodado Sardinha chegaram, as chamas estavam contidas e não havia ninguém na residência.

A proprietária da casa foi chamada por vizinhos e quando chegou contou que o marido, com quem vive há 15 anos foi o autor do incêndio que destruiu por completo todos o móveis e utensílio domésticos da residência.

Inclusive, a mulher contou que estava na casa de sua mãe no Jardim São Pedro com a filha e havia discutido com o marido, o que motivou ele a cometer o crime. Ela já tem contra ele boletins de ocorrência por violência doméstica e aguarda uma medida protetiva, a qual já pediu com urgência, devido as ameaças constantes que recebe do crápula.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local e colheu provas do crime, a Defesa Civil vai avaliar as condições da casa para saber se terá que interditar a mesma ou não. O vagabundo segue foragido.