Marido agride esposa e acaba preso pela PM com arma de fogo ilegal

Um homem foi detido pela Polícia Militar duas vezes na madrugada desta segunda-feira (28), na Zona Rural de Mogi Guaçu, por ameaçar a mulher. O fato ocorreu em uma casa localizada nas Chácaras São Francisco, às margens da estrada vicinal “Vicente Ortiz de Camargo, que liga Mogi Guaçu ao bairro da Roseira.

Uma guarnição da PM, comandada pelo sargento Charles e com o cabo Raymundo e o soldado Pozzer, foram acionados – via Copom – até o local, onde estaria ocorrendo uma briga de casal. Ao chegarem ao endereço do chamado, encontraram uma mulher bastante nervosa. Ela contou aos policiais militares que o marido estava portando uma arma, mas que havia acabado de deixar o local.

Ela disse que o agressor fugiu em uma Mercedes-Benz de cor preta, levando duas armas e que, possivelmente, estaria se escondendo na casa da irmã, à rua Olindo Chiarelli, no Jardim América, Zona Leste de Mogi Guaçu. Antes de seguirem para esse endereço, os PMs localizaram na casa da vítima, seis cartuchos intactos de calibre 22, cinco cartuchos calibre 24 e um calibre 25.

Os militares chegaram até a casa da irmã do suspeito e o encontraram no local.

ARMAS

O marido foi revistado e nada de ilícito foi localizado. Ele e a mulher foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foram ouvidos pelo delegado de plantão, que lavrou um flagrante de porte ilegal de munição contra o homem. Uma fiança de R$ 1,2 mil foi arbitrada e paga pelo indiciado, que foi liberado em seguida.

No entanto, a mulher, temendo que o marido voltasse à casa para ameaçá-la novamente, pediu proteção aos PMs que retornaram ao local. Porém, desta vez, em uma nova vistoria no imóvel, eles localizaram, debaixo de um colchão, uma espingarda calibre 24 e um revólver calibre 22, municiado com cinco cartuchos intacto.

Ambas as armas eram da marca Rossi. Os PMs foram novamente à CPJ, onde fizeram a apreensão das armas e um BO (Boletim de Ocorrência) complementar, juntado ao primeiro, de ameaça. Os policiais militares, cabo Robson e soldado Corrêa também atuaram nesta ocorrência.