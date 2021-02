Marginais são detidos em Estiva Gerbi e Mogi Guaçu, arma e drogas também foram apreendidas

Sob o comando do Sargento Robson, foi deflagrada uma operação pela Cidade da Estiva Gerbi na manhã desta sexta (05) com o objeto de identificar e prender marginais que estão roubando comércios e residências por toda região.

Em patrulhamento pela Rua José Braga de Faria, Jardim Taguá foi abordado um menor de 17 anos e com ele tinha a quantia de R$ 200, montante que ele confessou ser da venda de entorpecentes. Na residência onde o menor mora foi localizado um revólver calibre 38, arma esta utilizado no roubo de um beer pela cidade de Estiva Gerbi no início da semana, ainda pela residência foi apreendido mais dinheiro e drogas.

Durante as diligência chegou a informação de que outros dois marginais envolvidos no roubo do beer estavam homiziados num apartamento pelo Condomínio Moacir Guzoni, já na zona norte de Mogi Guaçu. Os PMs se dirigiram para o local.

Além dos dois marginais, havia mais outro indivíduo no referido apartamento onde foi localizado 15 litros de lança-perfumes e mais drogas.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao D.P., onde o Delegado apreendeu menor de 17 anos, liberou a menor que estava com ele na residência e autuou em flagrante por tráfico de entorpecentes os três maiores que estavam no Moacir Guzoni.

O Delegado ainda instaurou um Inquérito para apurar o roubo no beer em Estiva Gerbi e vai pedir a ainda a prisão preventiva por este crime também, já que todos foram reconhecidos como sendo autor do roubo.

Participaram da ocorrência os PMs:

1º SGT PM ROBSON (CGP)

SD PM F. POZZER

SD PM ALAN

CB PM SA

SD PM KAETSU

CB PM AQUINO

SD PM CELEGATI