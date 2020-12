Marginais que atiraram pedras e paus em PMs durante acompanhamento estão no “xilindró”

Os PMs de ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) Cabo Moreira, Soldados Lúcio, Kleber e De Cássia em patrulhamento por Itapira no último sábado (05) se depararam com um menor de idade conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 cor cinza placa( EKA-4924) pela Rua Jacob Audi onde ao visualizar as equipes demonstrou nervosismo, momento que foi dado ordem de parada com sinais luminosos, sonoros e verbal, os quais foram negados e iniciou-se um acompanhamento por várias ruas e vários bairros da cidade.

Durante aproximadamente 20 minutos de acompanhamento, dois homens, Alan e Jhonatan que estavam na Avenida Alzira Martines Moro arremessaram pedras e paus nos PMs, acertando um deles e danificando uma das motos dos PMs. O menor acabou caindo da motociclista nas proximidades e foi detido, com apoio de Equipes de Força Tática, Alan e Jhonatan, que arremessaram pedras e paus nos PMS foram detidos e apresentados na Delegacia da cidade. O menor teve a motocicleta apreendida e o registro de ato infracional contra si.

Alan e Jhonatan foram autuados pelos crimes de Lesão Corporal Qualificada e Dano Qualificado e ficaram presos, inclusive na Audiência de Custódia foi mantido a prisão dos marginais.