(Marcha ré) Bandidos são presos após tentar furtar padaria no Zanoboni I

Os GCMs da equipe GAM (Grupo de Apoio Com Motos) receberam a informação no final da noite deste domingo (03) de que na Av Honório Orlando Martini, na Padaria Veneza plei Residencial Zaniboni I havia movimentação de pessoas no local suspeitas de prática de furto.

De imediato eles se deslocaram para o local e constaram a porta de blindex estourada bem como agrade de proteção danificado.

Foi feito contato por telefone com a proprietária vítima que compareceu no local nos fornecendo a filmagem das câmeras de segurança, mostrando que o condutor do veículo Monza, de cor prata engatou a marcha ré e chocou-se contra a porta da padaria causando os danos e deixando o local.

Diante do que havia acontecido, os GCMs deram sequência no patrulhamento pelas imediações e localizaram o Monza estacionado na Avenida Suécia pelo Jardim Novo ll.

Condutor e passageiro foram abordados e submetidos a busca pessoal junto com o veículo, mas nada de ilícito foi localizado, no entanto foi encontrado vestígio de vidro sobre o porta-malas.

Os autores G.D. e W.L.G. foram detidos e junto com a vítima foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de Plantão Doutor Erivan tomou ciência do fato atuando em flagrante os autores por furto tentado os quais permaneceram a disposição da justiça.

Apoiaram a ocorrência o Supervisor Eduardo, GCMs Bussulari, Machado e Diniz.

Veja o vídeo do momento em que o Monza deu marcha ré para tentar derrubar a porta da padaria e fazer o furto.