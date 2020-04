Marcelo da Arca de Nomé conta sua história; idealizador cuida de 35 animais resgatados

Sabe naquela hora em que ninguém acredita em você? Te chamam de doidão, pinél, maluco ou menosprezam o que acredita, o norte da sua vida? Duvide deles e não de você. Apenas faça! Se quer de verdade vai rolar. E a Arca de Nomé está aí pra provar. Quem relata aqui é o seu zelador

Mesmo que eu me sinta um pouco desconfortável em escrever um texto cujo primeiro parágrafo soe como algum livreco de auto ajuda, o faço pela bicharada abandonada. Sinto-me na obrigação de compartilhar minha experiência na esperança de incentivar outros “doidos” a fazer o mesmo, em menor ou maior proporção, não importa. Mas FAÇA. Que acolham o maior número de animais que possam ou, pelo menos, ajudem quem encara essa parada.

Nasci na capital, acabei em Mogi Guaçú graças a separação de meus pais em minha primeira infância. Éramos em três irmãos. Eu era o mais velho e tinha 8 anos.

Em São Paulo morávamos em apartamento e nunca tínhamos tido um animal de estimação, mesmo eu sendo apaixonado por animais desde que me lembro por gente. Quando viemos pro Guaçú morar em uma casa com quintal, enchi tanto a paciência da minha mãe que ela acabou aparecendo um dia com com um cachorro filhote pra gente, mas foi taxativa: “Vocês vão ter que cuidar!”. Isso não foi problema e a partir daquele momento, onde eu ia, o cachorrinho estava em meu encalço. Colocamos o nome dele de Pingo.

O tempo foi passando e o Pingo foi crescendo. Logo, quando ficava de pé para brincar comigo tinha quase meu tamanho, mas ainda era um bebêzão. Meu bebêzão. Ele tinha uns 8 meses nessa época. Um certo dia, percebi que ele estava meio amoado, quieto em seu canto e sem muita energia. Eu era apenas uma criança, não tinha ideia do que fazer, apenas avisei a minha mãe. Poucos dias depois encontrei sangue em suas fezes. Minha mãe percebeu que era sério e corremos com ele ao veterinário, mas já era tarde. Foi diagnosticado com parvovirose e acabou falecendo em meus braçoes pouco tempo depois. Aquilo foi um tremendo choque pra mim. Quase sequei de tanto chorar, mas mesmo assim decidi cavar a última morada do Pingo em nosso quintal. “TEM QUE TER SETE PALMOS!” disse minha vó. E lá fui eu, o gordinho criado em apartamento, cavar aquele buraco enorme.

Buraco feito era hora de colocá-lo lá dentro. Mas isso foi demais pra mim. Despenquei a chorar novamente e minha mãe, vó e um amigo do bairro terminaram o serviço. Me fechei em meu quarto arrasado, pensando nas incontáveis alegrias que aquela doce criatura me proporcionou e decido, em minha ingenuidade infantil, que nunca mais passaria por aquela situação. Apesar de amar os animais, nunca mais adotaria um. Claro que acabei tendo outros cães e gatos em minha adolescência mas, parando agora pra pensar, acho que acabei mantendo um certo distanciamento, evitando me apegar tanto, outro choque como o que tive com o Pingo. Puro egoísmo adolescente.

Fui crescendo e acabei correndo atrás de outras duas paixões: tocar música barulhenta e fazer cinema tosco. Os anos foram passando, voltei a morar em São Paulo e fiz tudo o que pude nessas duas áreas. Mas a paixão pelos animais continuava ali. Planejava me estabilizar financeiramente pra que voltasse ao interior com condições de adquirir um espaço e uma estrutura legal pra que pudesse finalmente realizar o sonho de poder acolher animais abandonados da rua.

Mas como o destino gosta de brincar um pouco com a gente, circunstâncias da vida me levaram a antecipar meus planos, mesmo sem a tal “estabilidade financeira”.

Com o apoio de minha mãe que me cedeu uma casa com um quintal razoável para morar, voltei ao Guaçú com três gatos e minha galinha, a Biqueira. Logo aproveitei o espaço que tinha para começar a pôr meus planos em prática. Mas fui com calma, já que estava desempregado e recomeçando uma nova vida. Só que infelizmente o número de animais abandonados em Mogi Guaçú é muito grande. Sabe aquela história? Adota filhote, pequeno e fofinho, mas quando começa a crescer e dar trabalho, o mínimo que seja, o descarta como um brinquedo quebrado. E nessa, a galerinha recolhida foi aumentando e o trauma de infância com o Pingo ficou pra trás.

No começo foi bem difícil, tive que vender bastante coisa minha para mantê-los. Um belo dia me deu um estalo: “em todas as minhas andanças tocando, fazendo uns filminhos e viajando a trabalho, conheci gente pra caramba. A maioria delas também adora animais. Se eu mostrar que o trabalho aqui é sério, possivelmente muito vão colaborar com o necessário pra que eu continue a zelar pelos cães e gatos que já acolhi. Melhor, talvez possa até acolher mais. E assim foi, através das redes sociais comecei a divulgar a Arca de Nomé e seus tripulantes. Logo, uma quantidade considerável de pessoas passou a acompanhar e nos ajudar com ração, medicamentos e o que mais fosse necessário.

Até o dia em que tive que me mudar para uma casa com quintal maior para dar uma estrutura melhor para a bicharada. Também já estávamos começando a ter problemas com vizinhos, que se incomodavam com os latidos. Demorou mas conseguimos uma casa um pouco mais afastada, mas com um quintal bem melhor e vizinhos muito gente boa. Construímos três canis bem grandes e estávamos prestes a construir um gatil bem espaçoso também. Mas interrompemos a construção do gatil, já que a proprietária nos pediu a casa com a intenção de vendê-la. Estamos à procura de um novo espaço, de preferência maior, para que em um futuro próximo possamos acolher mais vítimas de abandono.

No momento damos lar a 24 cachorros e 11 gatos, que são mantidos com doações, rifas e dinheiro do próprio bolso. Os cuidados com eles e com os canis ficam a cargo de mim e minha esposa. Interessados em acompanhar nosso trabalho ou colaborar com a Arca, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais ou procurem as páginas da Arca de Nomé no Facebook ou Instagram.

https://www.facebook.com/arcadenome/

E lembre-se: se eu consigo, você consegue também.