Mão, filha e genro são presos pela PM por tráfico de drogas

A PM apreendeu na tarde desta terça-feira (22), mais de 200 gramas e cocaína e maconha, além de capturar uma foragida da Justiça. O caso começou por volta das14h30, quando a viatura composta pelo Sargento Charles e os Cabos Raymundo e Robson receberam um chamado sobre tráfico no Jardim Nova Odessa.

A informação era que na rua João Massuia, um homem e uma mulher estariam traficando cocaína e maconha pelo local. Com o apoio da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e mais viaturas da PM, os PMs foram até o endereço apontado na denúncia anônima.

Em um pequeno comércio onde os policiais militares foram recebidos por uma mulher. Enquanto conversavam, um dos PMs notou que no interior do comércio houve correria. Um homem que ali estava no local correu até os fundos do imóvel e jogou uma sacola no quintal da casa vizinha, em uma rua atrás do comércio

Também tentou pular o muro e fugir, mas foi detido pelos PMs. Agressivo, o suspeito precisou ser algemado. Os policiais militares também conseguiram recuperar a sacola dispensada pelo homem, de 51 anos. No interior eles encontraram 100 gramas de cocaína e um pequeno tijolo de maconha com a mesma gramatura.

A equipe ainda localizou muitos pinos vazios que seriam preenchidos com cocaína. O homem recebeu voz de prisão ainda no local. Os PMs descobriram que a mãe da mulher, de 31 anos, que foi detida no Nova Odessa também era procurada pela Justiça e acabou sendo presa junto com o casal. O trio foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde vai responder por tráfico de entorpecentes. Todos permaneceram presos à disposição da Justiça.