Mandi recebe a Ponte Preta no Furno pelas três categorias

O Atlético Guaçuano enfrenta a Ponte Preta neste sábado (4), no Estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno, nas três categorias de base em que participa nos campeonatos da Federação Paulista de Futebol.

O Sub15 e o Sub17 jogam pela manhã, enquanto que o Sub20 entra em campo no período da tarde. Os três jogos são considerados decisivos na disputa pela classificação. Por isso, a presença do torcedor é fundamental.

Nos jogos da manhã, válidos pela penúltima rodada da primeira fase, o time Sub15 pega a Macaca às 9h00. O alviverde é o quarto colocado do Grupo 6 com 10 pontos e segue na cola para ser um dos oito melhores terceiros a avançar na competição.

O Sub17 joga logo em seguida, às 11h00. A equipe ocupa o quinto lugar na chave. Porém, com nove pontos, o alviverde está apenas um ponto atrás de Amparo e Brasilis, que dividem o terceiro lugar. Assim, segue com chances de se classificar entre os melhores terceiros colocados no geral.

Por fim, às 15h00, o Guaçuano tem um confronto direto com a Ponte Preta pelo Sub20. Com seis pontos, o Mandi está na quarta colocação do Grupo 7, enquanto que a Macaca é vice-líder da chave com 8 pontos. O jogo fecha a última rodada do primeiro turno.