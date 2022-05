Mandi perde, mas segue na briga pela classificação para 2ª fase

O Atlético Guaçuano perdeu para o Amparo nos dois jogos que disputou neste sábado (21), pela segunda rodada do returno do Campeonato Paulista Sub15 e Sub17. O Sub15 foi derrotado por 6 a 1, enquanto que o Sub17 caiu pelo placar de 2 a 0. As partidas aconteceram no Estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno. Apesar dos resultados negativos, os times seguem na disputa pela classificação para a próxima fase.

Na partida que abriu a rodada dupla no Furno, o Mandi enfrentou o líder do Grupo 6. O objetivo era vencer e brigar com o adversário pelas primeiras colocações. Mas o time visitante não deu chances ao alviverde. Fez 3 a 0 em 25 minutos. Samuel marcou duas vezes, aos 7 e aos 17 minutos. Aos 25, Ferreira fez o terceiro. O Mandi descontou logo em seguida com o zagueiro Rian, aproveitando escanteio da esquerda.

Na etapa final, o Mandi buscou ser mais efetivo. Logo no princípio, acertou o travessão. Com Ferreira, o Amparo fez o quarto aos 13 minutos. E fechou o placar com Felipe e Chris. Na reta final da partida, o Guaçuano mandou mais uma bola no travessão. Para o técnico Todynho, a equipe se abalou emocionalmente com os gols no primeiro tempo e não conseguiu reagir no segundo tempo.

“Seguimos na briga para ser um dos melhores terceiros. Temos um confronto direto com o Red Bull Bragantino na próxima rodada e vamos montar uma estratégia para trazer um bom resultado para cá”, frisou. A partida será em Jarinu. O Mandi caiu para o quarto lugar no grupo, com 10 pontos,

No Sub17, o Mandi jogava para acabar com um jejum de quatro jogos sem vencer. Mas foi surpreendido pelo adversário, que abriu o placar com Felipe, aos 23 minutos. A equipe teve chances para empatar, mas o chute de Eduardo parou nas mãos do goleiro Raí e a cabeceada de Enzo foi para fora.

No segundo tempo, foram três boas chances para empatar, com Eduardo, André e Kauã. Na bola parada, o Amparo definiu o resultado. Aos 25 minutos, Gustavo aproveitou sobra após cobrança de falta para fazer 2 a 0. No fim da partida, o técnico Ernandes Carrocieri lamentou o resultado.

Para ele, faltou espírito de competição para os jogadores. “Agora é nos organizarmos, os resultados ainda nos colocam com chances de brigar para ser terceiro e continuar com o trabalho”, atentou. O time segue na quarta colocação do Grupo 6 com oito. A próxima rodada será sábado (28), contra o Red Bull Bragantino, em Jarinu.