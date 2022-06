Mandi empata contra a Itapirense e busca a vitória contra o RBB

O Atlético Guaçuano empatou com a Itapirense em 1 a 1 na tarde de sábado (18), no Estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno, e deixou escapar a oportunidade de alcançar a terceira colocação isolada do Grupo 7 do Campeonato Paulista Sub20. Com nove pontos, está em quarto lugar. Para seguir com chances de classificação para a próxima fase, precisa vencer o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (22), às 15h00, novamente no Furno.



Sabendo da necessidade dos três pontos diante da Itapirense, o Mandi tentou se impor desde o início, mas foi surpreendido pelo adversário, que logo aos 5 minutos de jogo, numa jogada pela esquerda, abriu o placar com Guilherme, num chute cruzado. Na busca do empate, o alviverde criou boas oportunidades em arremates de fora de área e em jogadas de bola parada.



No segundo tempo, o alviverde foi dono do jogo. Neutralizou os contra-ataques do adversário e explorou os lados do campo. E na bola parada, chegou ao empate. Aos nove minutos, o zagueiro Whallace, em cobrança de falta, encheu o pé e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Luis Fernando.



O gol fez aumentar a blitz do Mandi para cima da Itapirense. Aos 28, Pedrinho acertou bela cabeceada para a defesa de Luis Fernando. Dois minutos depois, o lateral alviverde recebeu na cara do gol e mais uma vez o goleiro da Vermelhinha evitou o gol da virada do Mandi. Pedrinho tentou novamente aos 41, e o goleiro defendeu no susto.



O adversário assustou em dois lances, com excelente presença do goleiro Lucas. Aos 43, Kauan arriscou da entrada da área e mandou para fora. Nos acréscimos, Artur recebeu dentro da área, mas não pegou bem na bola. Ao fim da partida, o técnico André Quartieri lamentou as oportunidades perdidas, mas que o trabalho segue visando o jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino.