Mandi é destaque no Sub17 da Federação Paulista de Futebol

As duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista Sub15 e Sub17 da Federação Paulista de Futebol não colocaram o Atlético Guaçuano em destaque apenas em seu grupo da categoria Sub17, mas de toda a competição.

Na liderança isolada do Grupo 6 com seis pontos, o Mandi está em segundo lugar na classificação geral da categoria, ficando atrás da líder Ferroviária pelos critérios de desempate.

Por essa razão, o jogo da próxima rodada, neste sábado (23), diante do Red Bull Bragantino, dentro de casa, será importante para a equipe se manter entre os ponteiros. Assim, a presença da torcida será fundamental para apoiar os atletas. A entrada no estádio do Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno terá portões abertos. A rodada terá o Sub15 às 9h00 e o Sub17 jogando às 11h00.

Com as duas vitórias conquistadas até aqui – 6 a 0 sobre a Itapirense na estreia e 1 a 0 sobre o Amparo no último sábado (16), jogando fora de casa – o alviverde soma seis pontos e ocupa a primeira colocação do grupo. Na classificação geral, divide com mais oito equipes a condição de 100% de aproveitamento. Só fica atrás da Ferroviária pelo número de gols marcados, já que empatam no saldo de gols.

Os dois times têm saldo de sete gols, mas a Ferroviária leva vantagem por ter feito um gol a mais. Foram oito, diante dos sete anotados pelo Mandi. Na próxima rodada, o Guaçuano recebe o Red Bull Bragantino. Mais do que enfrentar um adversário que busca, nas categorias de base, um lugar de destaque no futebol, como o time profissional, o jogo de sábado pode dar ao Mandizinho a liderança geral da competição. E também será uma disputa direta pela primeira colocação do grupo, já que o Red Bull Bragantino ocupa o segundo lugar com 4 pontos.

Nesse cenário, o técnico Ernandes Carrocieri destaca a importância da vitória na rodada passada diante do Amparo, fora de casa. “Nos dá confiança para entrarmos com mais força nos próximos jogos”, apontou.

SUB15

Com uma vitória – 4 a 1 sobre a Itapirense – e uma derrota – 3 a 1 para o Amparo, o time Sub15 está na terceira colocação do Grupo 6 com três pontos. No geral, está em 26º lugar, dentre os 67 times participantes, e tem a mesma pontuação que equipes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. O técnico Todynho disse que a equipe vai evoluir com o decorrer da competição. “Nossos garotos precisam de rodagem. Isso se adquire com treinamentos e jogos. Vamos melhorar”, frisou.

A presença do torcedor no sábado será importante para dar confiança aos atletas. No grupo, o Red Bull Bragantino é o quinto colocado, com apenas um ponto.