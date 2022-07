Mandi é campeão em 3 categorias da 22ª Taça São João de Futebol

A segunda-feira (11) foi de festa para o Atlético Guaçuano. É que neste dia, o clube sagrou-se campeão da 22ª Taça São João Unifeob de Futebol do Interior Paulista nas categorias Sub14, Sub16 e Sub18. Promovido pela Prefeitura de São João da Boa Vista, a competição reuniu equipes de várias cidades do Estado de São Paulo e até de outras regiões do país nas categorias Sub12, Sub14, Sub16 e Sub18.

O Mandi participou da competição com quatro equipes, sendo duas na categoria Sub18 (times A e B), e uma na Sub14 e outra na Sub16. Com jogos diários, a Taça São João começou na quinta-feira (7), com a fase de grupos, e terminou na segunda-feira (11), com os jogos finais. Com exceção do time ‘B’ da categoria Sub18, que ficou em terceiro lugar no Grupo D com apenas um ponto, os demais avançaram na competição até a conquista do título.

O Sub14, que ficou em segundo lugar do Grupo A com sete pontos, eliminou o Corumbaba ‘B’ na quartas de finais, goleando por 4 a 0; venceu o Corumbaba ‘A’ na semifinal por 3 a 0; e, na decisão, faturou o caneco com a vitória por 1 a 0 sobre o Wolf´s Soccer Academy, com gol de Vitor Hugo. O goleiro Rafael Forner ainda foi o menos vazado da categoria com apenas um gol sofrido.

Campeão com 100% de aproveitamento, o time Sub16 terminou a fase de grupos em primeiro lugar na sua chave com nove pontos. Depois, passou pelo Corumbaba por 2 a 0 nas quartas; pelo Wolf´s por 1 a 0, na semifinal; e pelo Mineirense por 2 a 1 na final. Rômulo e Eric marcaram os gols do titulo. Rômulo, por sinal, foi o artilheiro com 4 gols e João Augusto o goleiro menos vazado com apenas um gol.

Por fim, o Sub18 ‘A’ fechou a primeira fase como líder do Grupo A com sete pontos. Na sequência, vitórias sobre Mogi Guaçu/SEL nas quartas de finais por 4 a 1 nos pênaltis, depois de um 0 a 0 no tempo regulamentar; e sobre o CFA Sports por 3 a 2 na semifinal. Na decisão, após empate sem gols com a bola rolando contra o Tradição, o Mandi faturou o título com uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis.