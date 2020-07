MANDI: Clube entrega 657 cobertores à FEAG

A campanha de arrecadação de cobertores novos (Doe Amor. Doe Cobertor.), organizada pelo Clube Atlético Guaçuano, encerrou o mês de junho com 657 cobertores doados. Estes cobertores já foram entregues nesta quinta-feira(02/07), à FEAG – Federação das Entidades Assistências Guaçuanas, que fará a distribuição para as instituições carentes da cidade. A ideia inicial era de fazer a entrega somente após o encerramento da campanha, previsto para 10/07 próximo, porém com o sucesso na arrecadação e com os dias cada vez mais frios, a entrega foi antecipada.

CONTINUA

Conforme informado, a campanha continua até o próximo final de semana.

Para doar é muito fácil:

Para doar 1 cobertor ao custo de R$ 14,99 basta acessar o link: https://campanha.lepinenxovais.com.br/cobertor-doacao-candango-casal

Caso queira doar 5 cobertores ao custo de R$ 49,95, basta acessar o link: https://campanha.lepinenxovais.com.br/cobertores-para-doacao

Quem quiser maiores informações é só acessar as mídias sociais do Mandi, através do facebook, instagram, twitter. Para acessar basta digitar @guacuano1929, além disso, pode também entrar em contato com a administração do clube através do whatssapp 19 99745-3539, que está disponível para qualquer esclarecimento.

AGRADECIMENTO

O Clube Atlético Guaçuano aproveita a oportunidade para agradecer a todos que confiaram na campanha e fizeram as doações. Também quer fazer um agradecimento especial à CHAMPION LOG TRANSPORTES que gentilmente cedeu um de seus caminhões para fazer a retirada dos cobertores na cidade de São Paulo e os entregou na sede da FEAG.

E como já informado, quem ainda não o fez ainda tem tempo para participar da campanha, ela vai até o final da próxima semana.

Doe Amor. Doe Cobertor. É o calor da nossa torcida, ajudando a quem precisa! Clube Atlético Guaçuano: Um novo tempo. Um novo valor.