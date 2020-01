Mamoplastia de aumento: Mitos e verdades sobre o procedimento

Mais importante que isso, você saiba que existem diversos mitos e verdades que cercam a cirurgia e o resultado da mamoplastia de aumento?

Então, pare tudo o que você está fazendo e descubra de uma vez por todas tudo sobre esse procedimento.

Vamos lá?

8 mitos e verdade sobre a mamoplastia de aumento

Photo by Jeryd Gillum on Unsplash

– Aumenta os riscos de câncer:

O câncer de mama é um dos grandes medos femininos e já levou até a Angelina Jolie a fazer a retiradas dos seios.

Geralmente, há um rumor que tenta relaciona a prótese de silicone com os riscos de câncer, o que é um grande mito.

Diversos especialistas fizeram pesquisas ao longo dos anos e nenhum tipo de relação foi descoberto, ou seja, aumentar as mamas não reduz nem aumenta os riscos de desenvolver a doença.

Por isso, a dica para pacientes que tenham silicone ou não é sempre a mesma: faça os exames preventivos sempre que recomendado.

– Silicone pode romper:

A ideia de a prótese de silicone romper pode até parecer bastante assustadora, mas ainda que seja possível, é algo pouco comum.

Esse rompimento é algo que pode vir a acontecer logo após a cirurgia ou mesmo depois de anos, quando a área dos seios sofre um impacto muito grande, como um acidente de carro.

Ainda que seja verdade, a ideia de o silicone romper, são raros os casos em que isso realmente acontece.

– Deixe a amamentação mais difícil:

O medo de prejudicar a amamentação dos filhos leva muitas mulheres a desistir de aumentar os seios, o que não faz muito sentido científico.

Quando você busca por um cirurgião especializado e faz esse procedimento, mantém intacto os ductos e área de produção de leite.

Ao mesmo tempo, o material resistente do silicone não vasa nas mamas e, com isso, mantem a prótese totalmente isolada.

Em outras palavras, a produção e o leite ficam em total segurança e não prejudica a amamentação.

Photo by The Honest Company on Unsplash

Detalhe: isso independe de onde de onde o silicone é colocado, na frente ou atrás do músculo.

– Redução na sensibilidade das mamas:

Um destaque está para a questão da sensibilidade das mamas, sendo um resultado da mamoplastia de aumento que pode variar bastante, de acordo com cada paciente.

Considerada como uma ideia parcialmente verdadeira, é possível que durante a cirurgia algum nervo acabe sendo lesionado.

Quando isso acontece, a sensibilidade nos seios acaba sendo afetada.

Entretanto, esse é um risco passível em qualquer procedimento médico, para praticamente qualquer região do corpo.

Algumas pesquisas afirmam que o desafio maior está na prótese de silicone que são muito grandes, já que comprometem uma área maior do músculo.

Detalhe: na maior parte dos casos, essa perda de sensibilidade é temporária, voltando ao normal logo após a recuperação total da mulher.

– Não dá para fazer a mamografia com prótese de silicone:

Se você já procurou um cirurgião especializado, sabe que essa ideia se trata apenas de um mito.

Em suma, não existe nenhum tipo de relação negativa entre fazer exames e prótese de silicone, sendo essencial apenas comunicar o médico sobre a condição.

Afinal, pode ser que o profissional comece por outros tipos de exames para identificar possíveis patologias, deixando a mamografia como último exame e fazendo o procedimento com o cuidado necessário.

Mas acredite, você poderá fazer tudo normalmente.

– É preciso trocar o silicone:

Essa é uma das duras verdades que algumas mulheres não gostam de saber sobre o silicone, a necessidade de troca.

Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash

Devido ao local onde fica no corpo, atrito, material e substâncias, os implantes mamários acabam tendo um desgaste natural.

Ou seja, é como se tivesse uma data de validade.

Quando esse desgaste ocorre, a mulher precisa voltar até o cirurgião especializado para fazer a troca da prótese.

Porém, o tempo varia de acordo com cada paciente, já que tem relação não apenas com o material da prótese, mas também com flacidez, gravidade e endurecimento.

– O pós-operatório é sofrível:

Em partes, é um mito. Mas para resumir, a resposta seria um grande depende.

Segundo alguns especialistas, o pós-operatório varia de acordo com cada paciente, bem como a maneira que segue os cuidados e recomendações, tamanho da prótese ou mesmo o quanto de dor suporta.

Geralmente, o resultado de mamoplastia de aumento em relação a dor é pequeno, sendo uma dor incômoda e suportável.

Prevendo a possiblidade de dores, a paciente sempre sai da cirurgia com algumas recomendações quando a analgésicos que podem ser utilizados e uso do sutiã cirúrgico.

– Rejeitando a prótese:

Ao escolher fazer uma mamoplastia de aumento, é comum que você nem pense na possiblidade de que o seu corpo vai rejeitar aquele produto.

Mas isso pode acontecer.

Sendo uma condição considerada rara, o organismo tende a rejeitar produtos/coisas que são colocadas no corpo e não naturais, como também ocorre com brincos e piercings.

Quando isso acontece, o seu organismo entende que a prótese é um objeto estranho e perigoso.

Dessa maneira, dá-se início um processo de cicatrização que acontece em torno da prótese.

Photo by Mickael Gresset on Unsplash

Frequentemente, ao acontecer a rejeição, o cirurgião especializado vai recomendar a remoção da prótese, já que a compressão pode causar alterações no formato, dores e outros problemas.

O resultado da mamoplastia de aumento pode incluir uma série de mitos e verdades, que desde a primeira consulta devem ser esclarecidas com o seu médico.

Além do mais, nunca se esqueça de procurar um cirurgião especializado nesse tipo de procedimento, evitando complicações e garantindo um procedimento mais seguro e confortável.

Conclusão

Para finalizar, a prótese de silicone permite que você tenha uma vida comum, realizando suas atividades diárias, exames e afins.

Ao procurar um cirurgião especializado, o resultado da mamoplastia de aumento é realmente satisfatório e pode mudar a sua percepção de corpo e autoestima.

Depois, comenta aqui embaixo qual foi o mito ou verdade que mais lhe surpreendeu. Vou adorar saber!