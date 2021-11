Mais uma envolvida no assassinato de motorista em setembro é presa pela Polícia Civil

Policiais Civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu receberam informação de que a investigada, acusa de planejar a morte do motorista Geraldo Afonso Martins, 65 anos era morador da cidade de Cosmópolis e trabalhava em uma empresa de Mogi Guaçu iria visitar a casa de sua genitora, no Jardim Santa Terezinha nesta quarta-feira (10).

Sendo assim, os Policiais mantiveram o local sob intensa vigilância, até que conseguiram deter I. J. C. C. de 36 anos no momento em que esta saia da residência da mãe.

Após sua detenção, a investigada foi conduzida para Delegacia de Investigações Gerais (D.I.G.) onde foi ouvida e interrogada, ocasião em que prontamente confessou participação no crime em apuração, narrando detalhes da empreitada criminosa. A investigada foi autuada e indiciada por Latrocínio e Ocultação de cadáver, permanecendo presa à disposição da Justiça.

Lembre do caso acessando o link abaixo:

Polícia Civil descobre trágico paradeiro de motorista desaparecido, um foi preso – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)