Mais um motociclista perde a vida em acidente, desta vez na Avenida Mogi Mirim

Por volta das 07h30 da manhã desta sexta (24) um grave acidente entre carro e motocicleta foi registrado na Avenida Mogi Mirim, altura do Jardim Progresso.

Segundo apurado no local, a condutora em um GM Corsa, placas de Mogi Guaçu que estava estacionado próximo a Farmácia Progresso tentou acessar a alça de retorno da avenida quando foi atingida em cheio na lateral pelo motociclista que seguia sentido Mogi Mirim também.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo de maneira violenta, a motocicleta, uma Honda Start 150 de Mogi Guaçu ficou com a frente totalmente destruída e a porta do motorista do Corsa completamente afundada.

A condutora do carro teve pequenas escoriações, mas o motociclista ficou inconsciente. Os socorristas Bruno e Carol do SAMU chegaram no local do acidente rapidamente e começaram a prestar os primeiros socorros, no entanto pediram apoio da equipe médica, devido a gravidade da vítima.

O Dr. João Vicente do SAMU assim que chegou no local começou uma luta incansável com a equipe para tentar reanimar a vítima que apresentava trauma de tórax de grande intensidade e que tinha evoluído para parada cardíaca respiratória. Sem sucesso na reanimação, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa, mesmo com todo o suporte médico necessário, o motociclista evolui para óbito.

A Polícia Militar registra a ocorrência e o local do acidente vai ser periciado pela Polícia Científica onde será apurado as responsabilidades.

A vítima fatal foi identificada como sendo Renato Rodrigues de 41 anos.

Nos últimos sete dias, foram registrados 5 acidentes fatais envolvendo motociclistas em Mogi Guaçu, na área urbana e nas rodovias que cortam a cidade.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes