Mais seis nomes do 1ª escalão de Rodrigo Falsetti são anunciado

Nesta quinta-feira (10), a Assessoria de Imprensa do Prefeito Eleito Rodrigo Falsetti divulgou os nomes dos secretários das pastas que ainda faltavam, nomes estes que tomarão posse no dia 01º de Janeiro de 2021. Confira o nome e o currículo dos anunciados:

FACULDADE FRANCO MONTORO – Paulo Roberto Alves Pereira tem 52 anos, é graduado, doutor, mestre e pós-doutorando em Engenharia Química e técnico em Mecânica de Precisão. Atua há mais de duas décadas como professor em cursos de graduação. Foi professor e orientador do Mestrado Interdisciplinar em Educação, Ambiente e Sociedade. Exerceu a coordenação de cursos de engenharia e atualmente é coordenador de disciplina de pós-graduação. Atuou como Engenheiro Químico Sênior em empresas de reconhecida atuação dentro e fora de Mogi Guaçu.

ADMINISTRAÇÃO – Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro tem 49 anos, é formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e em Direito Tributário. Atua há mais de duas décadas como advogada, foi diretora municipal de Promoção Social em Holambra e trabalhou como assessora jurídica da Câmara Municipal de Artur Nogueira. Exerceu ainda a função de Diretora Administrativa e Financeira do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira. Atualmente exerce a função de Secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira.

FEG – Maria Marta Rangel Odoni tem 58 anos e é professora da Fundação Educacional Guaçuana (GEF) há três décadas. É formada e Pedagogia, Ciências com habilitação em Matemática e em Magistério e Magistério na Pré-escola.

EDUCAÇÃO – Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato tem 54 anos, é pedagoga, advogada e professora efetiva da rede municipal em Mogi Guaçu há mais de duas décadas. Trabalhou como professora e diretora de escola na rede estadual por mais de 10 anos e diretora de unidades do município. É pós-graduada em administração escolar, supervisão escolar e ciências criminais com metodologia do ensino superior.

SEGURANÇA – Paulo Henrique da Silva Gomes tem 37 anos, é formado em Educação Física e integrante da Guarda Civil de Mogi Guaçu há 17 anos. Atuou nos mais diversos setores da corporação, cumprindo hoje a função de Guarda Civil 1° Classe. Tem ampla experiência na gestão do Centro de Comunicações (CECOM), patrulhamento preventivo, patrulhamento de trânsito, no trabalho com o Grupo de Apoio com Motos (GAM) e Grupo de Apoio Tático (GAT – hoje denominado ROMU).

COMANDANTE DA GM – Elzio Romualdo tem 34 anos, é formado em Gestão de Segurança Pública e acumula em seu currículo diversos cursos na área de segurança, como COESP (Curso de Operações Especiais), método em análise e solução de problemas, policiamento comunitário e mediação de conflito. É guarda civil municipal de carreira há 8 anos.