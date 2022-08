Mais de 400 ciclistas participam da 9ª edição do Roseira Race

464 cliclistas participaram da 9ª edição do Roseira Race Mountain Bike realizado no domingo, 8 de agosto, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). O evento aconteceu no espaço AB Garden, na estrada da Roseira, e contou a participação de atletas de Mogi Guaçu e região e também do Sul de Minas. A prova teve premiação em dinheiro, entrega de troféus e medalhas, além de distribuição de brindes.

O Roseira Race foi dividido em categorias Pró e Sport com percurso de 50 km em cada uma delas. Pela categoria Pró, o campeão foi o ciclista José Jurandir de Melo tendo Edgar Fernando Coletti como vice-campeão. Na sequência, Murilo Eliseu Rufino ficou com o 3º lugar, Gustavo Alcântara Rosa em 4º e Henrique Alves Marcelo em 5º.

O ciclista Thiago Roberto Maia Souza sagrou-se campeão da categoria Sport e Jean de Paula Almeida conquistou o vice-campeonato. Os atletas Rodrigo Teixeira de Carvalho, Paulo Henrique Stecca e Victor Rafael Jamarino terminaram nas terceira, quarta e quinta colocações desta modalidade.

Entre as mulheres, a vencedora foi Carla Regina de Souza, enquanto que Cátia da Silva finalizou em segundo lugar. Completaram o pódio, as ciclistas Danielle Martins de Souza (3º), Débora Aparecida Pereira (4º) e Angélica Jordão Ribeiro (5º).

Assim como no ano passado, a edição de 2022 teve a categoria Turismo (20 km) somente para passeio. O evento que também serviu como cunho social, arrecadou 221 kg de alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu e ainda 30 litros de óleo usado que neste caso serão reutilizados para a confecção de graxa.

Enquanto os ciclistas realizaram os percursos, o público pode conferir a praça de alimentação e a apresentação da Banda Rock Village. “Montamos uma estrutura legal e segura para que as pessoas participassem e tivessem um domingo diferente. O Roseira Race já é uma competição tradicional e estamos trabalhando para melhorar a cada edição”, comentou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.