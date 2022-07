Mais de 3.600 medicamentos são entregues pela Farmácia de Todos em junho

Continuam positivos os números da Farmácia de Todos. O mês de junho fechou com 3.632 medicamentos entregues para a população que procurou a unidade que funciona em uma sala dentro das dependências da Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI), no Centro.

A Farmácia de Todos tem a finalidade de arrecadar medicamentos doados para distribuição gratuita à população, especialmente aos idosos em situação de vulnerabilidade social. Inaugurada em outubro do ano passado, a unidade já entregou 24.898 medicamentos até 30 de junho.

O banco de medicamentos conta com 578 doadores e 6.539 beneficiários cadastrados, sendo que somente no mês de junho 731 pessoas foram beneficiadas com os medicamentos de graça. O interessado deve fazer um cadastro no local apresentando comprovante de endereço e documento pessoal.

O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h. Somente na sexta-feira o encerramento das atividades acontece às 16h. Os medicamentos são disponibilizados aos moradores de Mogi Guaçu e com receita médica. Mais informações pelos telefones (19) 3861.4066 e 998335827 (WhatsApp).

Vale lembrar que os medicamentos em comprimidos, mesmo que sejam sobras na cartela, poderão ser doados, mas deverão estar na embalagem original, a fim de que a data de validade seja verificada. A Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pelo gerenciamento da Farmácia de Todos. A unidade foi instituída por meio da Lei Municipal nº 5.476/2021, de autoria do vereador Natalino Tony Silva e implementada por meio de parceria entre a Prefeitura, a Câmara, a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e as Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI).