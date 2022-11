Mais de 1.100 estudantes da rede municipal recebem Kit de material escolar

A segunda-feira, 21 de novembro, foi diferente e especial para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Professora Iná Aparecida de Oliveira Marconi, no Nova Canaã II, e Professora Isaura Ana de Freitas Campos, o CAIC, no Jardim Santa Terezinha II. Os alunos foram contemplados com um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação com apoio da Sylvamo Global por meio do Instituto Chamex.

Um ato simbólico para a entrega dos kits escolares foi promovido e contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do secretário de Educação, Paulo Paliari, dos diretores das escolas, professores, pais e alunos. Os vereadores Jéferson Luís, Adriano Batatinha, Natalino Tony Silva, Lili Chiarelli e Judite de Oliveira também participaram, assim como os representantes do Instituto Chamex.

Na Emef Professora Iná Aparecida de Oliveira Marconi, 490 alunos receberam o kit contendo mochila personalizada, caderno, lápis, marca texto, apontador, cola, régua, estojo de lápis, caixa de giz de cera ou canetinhas, tesoura, borracha e canetas. Antes da entrega, realizada na quadra da escola e com a presença de alunos e de pais, o grupo de ginástica artística da escola se apresentou com o professor André Constantino. O projeto de ginástica foi iniciado no ano passado.

“A gente sabe que ainda temos um longo caminho a percorrer para levar educação de qualidade para todos os nossos alunos, mas que felicidade chegar aqui e ver essa escola tão bem cuidada. Nossa meta é levar melhorias para todas as escolas com um ensino de qualidade”, destacou o vice-prefeito ao agradecer a parceria com a Sylvamo Global. “A Sylvamo sempre foi parceria do município e é uma empresa cidadã e que tem responsabilidade social. Um investimento que beneficia nossas crianças”.

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Sylvamo Global e a empresa de voluntariado corporativo We Hero definiram a ação desta segunda-feira em comemoração ao primeiro ano da Sylvamo realizando a entrega dos kits escolares para os alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano das duas escolas. A montagem dos kits contou com a ajuda de voluntários.

“Para nós é um grande orgulho participar desse projeto que envolve toda a comunidade. Nós defendemos a Educação com um ensino de qualidade para todos, pois a Educação é capaz de transforar o mundo e nós estamos à disposição do município para outras parcerias”, comentou Mariana Cláudio, gerente do Instituto Chamex da Sylvamo.

No CAIC, 700 alunos receberam os kits escolares e a entrega simbólica foi realizada para um grupo de estudantes. “A Sylvamo é muito importante para a cidade. Além de gerar emprego e renda, é uma parceira. Como guaçuano, conheço parte de sua história e sei de sua preocupação com o lado social”, enfatizou o prefeito Rodrigo Falsetti ao informar que outros investimentos importantes estão sendo feitos pelo município, como reforma das escolas, melhorias na merenda escolar e compra de material didático.

“Em breve, pretendemos entregar material escolar para os mais de 17 mil alunos da rede municipal e, no próximo ano, já iremos realizar a entrega dos uniformes escolares depois de mais de 10 anos. Já implantamos melhorias na merenda escolar, compramos livros didáticos e temos investido nos prédios escolares. Ainda temos muito o que fazer, mas vamos deixar uma sementinha plantada com o nosso trabalho para uma educação cada vez melhor”, finalizou o chefe do Executivo.