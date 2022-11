Maicon Paiva explica como saber se ela está interessada, mesmo ignorando!

Entender o comportamento de uma mulher ao longo da paquera não é tão simples. Afinal de contas, nós não temos um manual de instruções no qual podemos nos basear para saber se estamos indo bem. Por isso, muitos homens ficam com a dúvida: como saber se ela está afim de mim mesmo me ignorando?

O Espiritualista Maicon Paiva, que é especialista em relacionamentos amorosos e fundador do Espaço Recomeçar, explica que existem meios de descobrir se uma pessoa está interessada na outra que vão além de sinais.

Um desses meios é a Consulta Espiritual, um atendimento realizado por Espiritualistas. “A Consulta Espiritual é um atendimento onde podemos descobrir aspectos importantes sobre a vida do consulente, incluindo se existe alguém interessado nele”, explica Maicon Paiva.

Quando uma mulher te ignora o que significa?

Ele conta que na Consulta Espiritual é possível saber o que significa quando uma mulher te ignora. “Neste atendimento, as Entidades Espirituais podem dizer se a mulher está ignorando porque tem interesse ou se é porque ela realmente quer se afastar de você. E você ainda recebe orientações dessas Entidades quanto ao que fazer. Em alguns casos, Trabalhos Espirituais podem ser indicados para ajudar a conquistar esse amor”, conta o Espiritualista.

Quando a pessoa que você gosta te ignora?

Entender quando a pessoa que você gosta te ignora é importante para não se iludir por alguém ou mesmo para saber como agir nessa situação. Nesse caso, Maicon orienta: “se ela se afasta, não responde no WhatsApp e some por um tempo, pode ser que esteja te ignorando”.

O que leva uma pessoa a te ignorar?

Maicon orienta que existem várias situações em que a mulher pode ignorar o homem durante a paquera, sendo que algumas delas são:

Ela quer se manter afastada e está ignorando para que você se mantenha longe;

Ela quer que você se aproxime e está ignorando para que você se mantenha interessado;

Ela está testando a sua determinação, por isso, te ignora para ver se você não desiste.

“Também temos que considerar que a mulher pode ignorar durante a conquista por medo ou receio de se machucar com essa relação. Esse é um comportamento atrelado à autopreservação”, conta Maicon.

Por que ela me ignora, mas vive me olhando?

Para aqueles que passam pela situação onde a mulher ignora, mas continua olhando, Maicon orienta: “esse é um sinal de que ela tem interesse, mas há algo que a impede de assumir isso definitivamente. Ela pode ter algum trauma obtido em relacionamentos anteriores, como também pode estar fazendo isso por medo de você perder o interesse se ela se entregar facilmente”.

Quanto mais desprezo, mais ela corre atrás

O Espiritualista Maicon Paiva conta que responder a dúvida como saber se ela está afim de mim mesmo me ignorando é difícil, mas isso não significa que você deve desprezar essa pessoa para que ela corra atrás.

“Há casos em que o homem reverte a situação para ter a atenção da mulher. Mas saiba que nem sempre isso tem uma boa repercussão. Portanto, o mais aconselhado é buscar ajuda de um Espiritualista para saber o que fazer e como agir em cada situação”, completa o Espiritualista.

