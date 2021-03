Mãe e filha guaçuanas perdem a vida após acidente em rodovia de Minas Gerais

Francisca Cordeiro, de 64 anos, e sua filha, Luciene Cordeiro, de 34 anos de idade, moradoras em Mogi Guaçu morreram na madrugada de sábado (27) para domingo (28), em um acidente de carro na Rodovia Fernão Dias na cidade Três Corações (MG), a rodovia liga a cidade de São Paulo à Belo Horizonte (MG).

As informações ainda não confirmadas é de que o veículo em que ambas estavam capotou e elas morreram no local quando recebiam socorro da Equipe de Resgate da Concessionária que administra a Rodovia. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Evangélicas, a morte da mãe e filha foi lamentada nas redes sociais por centenas de fiéis que eram amigos das vítimas, o corpo das duas foi enterrado em Mogi Guaçu ainda neste domingo (28).