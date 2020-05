Mãe, filho e amigo são presos no tráfico de drogas

A Polícia Militar, composta pelos PMs Sargento Robson, Cabo André e Soldado Alan faziam patrulhamento pelo Jardim Santa Terezinha II nesta quinta (15), quando pela Rua Otílio de Melo avistaram um homem em frente determinada residência, o mesmo ao avistar a viatura correu para dentro do imóvel, mas o PMs viram o momento em que ele jogou o que estava em suas mão em cima do telhado.

O homem foi detido e na residência estava a proprietária da casa com seu filho. O que correu jogou dezenas de pinos com cocaína no telhado. Dentro da residência foi encontrado mais dezenas de pinos idênticos em diversos cômodos, totalizando cerca de quase 140. Havia dinheiro em toda parte também, totalizando R$1.765.00.

Com apoio de Equipe de ROCAM e outras viaturas, mãe, filho e o amigo foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária e todos autuados em flagrante de Tráfico de Drogas e ficaram presos à disposição da Justiça.