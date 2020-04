Mãe da menina desaparecida em Itapira Isis Helena é presa

A mãe da bebê de Itapira Ísis Helena, Jenifer Natália Pedro de 20 anos de idade, foi conduzida nesta manhã para a DIG (DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS) aqui em Mogi Guaçu.

A Justiça emitiu um mandado de prisão de 05 dias a pedido do da Delegada Dr. Edna Elvira Salgado Martins, a suspeita é de que a mãe possa ter ligação com o desaparecimento da própria filha, de 1 ano e 11 meses, desaparecida desde o dia 02 de março deste ano.

A quebra do sigilo telefônico e as contradições no depoimento levaram os policiais a desconfiarem que Jennifer possa ter tramado o rapto e morte da bebê.

Ainda não se sabe onde ela ficará presa durante estes cinco dias.

Em breve maiores informações.