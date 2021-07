Madrugada teve temperatura abaixo de 2ºC e cidade registra geadas

No final da madrugada desta quinta (01), os termômetros chegaram a marcar 1,8ºC, abaixo das marcas registradas na quarta.

Moradores do Bairro Rural da Roseira e zona sul da cidade fotografaram e até filmaram geadas, como por exemplo, Lucas Henrique que filmou o teto no carro dele com uma fina camada de gelo, Veja o vídeo:

Imagens registradas na Rua Benevenor de Mello do Jardim Itamaraty

Fotos publicadas em grupos mostram também plantações e campos que sofreram com a geada no Bairro Rural da Roseira, veja fotos:

As previsão do tempo para o final de semana promete temperaturas mínimas na casa de 8ºC, ou seja, deve fazer menos frio.