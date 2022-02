Macau, “Las Vegas” da China

Desde meados do século XVI até 1999, quando foi transferida de volta para a China, Macau foi uma colônia portuguesa. Hoje ela é conhecida como um verdadeiro lar de muitos dos maiores cassinos do mundo. Entre eles o ‘The Venetian Macau’, o maior cassino do mundo e a sexta maior estrutura do nosso planeta Terra.

O complexo custou US $2,4 bilhões para ser construído, incluindo um salão de eventos esportivos e uma área de jogos de 550.000 pés quadrados. Macau, a irmã mais nova de Hong Kong, é uma cidade cheia de luzes de néon, e não só esteve sob domínio português por mais de quatro séculos como também foi a primeira e última colônia ocidental na China. Desde seu retorno às mãos chinesas a cidade protegeu seu passado colonial enquanto se tornava a ‘Las Vegas da China’.

Hoje Macau é o único lugar do país onde os casinos são legais, e é uma das regiões econômicas mais dinâmicas da Ásia.Em mais de quatro séculos a cidade vem recuperando terras do mar para construir aeroportos, portos e novas áreas residenciais em ilhas artificiais.

O mais conhecido é o Cotai, um troço de 5,2 quilômetros quadrados que une as ilhas da Taipa e Coloane e recebe o nome das primeiras sílabas dos nomes dessas ilhas. Cotai é o lar da Cotai Strip, em homenagem ao original em Las Vegas e que inclui quatorze cassinos.

Mesmo que ultimamente estamos acostumados a nos divertir jogando roleta, blackjack ou jogos de tabuleiro online através de computadores ou celulares, graças aos muitos cassinos online disponíveis, com a volta a normalidade post Covid pode-se escolher a opção de voltar a viajar e visitar os salões de jogo físicos.

A princesinha asiática

Relegado a segundo plano no setor comercial e turístico por Hong Kong, Macau tornou-se famoso pelos seus mais de quarenta casinos que enchem o seu horizonte urbano com os edifícios mais extravagantes. A aposta de Macau nos casinos não é recente, mas também remonta aos tempos coloniais.

Depois de Hong Kong ter arrancado protagonismo comercial à cidade no século XIX, Portugal decidiu legalizar o jogo em Macau em 1850 e em 1961 designou-o como região permanente para a indústria do jogo. Pequim tem conseguido tirar partido desta funcionalidade e, desde o seu regresso à China, Macau é a única cidade do país onde os casinos são legais. Atraídos pelo jogo, quase 90% dos turistas que vieram para a ex-colônia portuguesa em 2019 vieram de outras regiões da China, incluindo Hong Kong.

Falar de casinos em Macau exige mencionar Stanley Ho, magnata apelidado de ‘O Poderoso Chefão’, que soube manter a sua influência na cidade e continuou a aumentar os lucros da sua empresa, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), mesmo após a transferência em 1999 e a liberalização da indústria em 2002. A liberalização deu início a uma era de ouro na qual Macau multiplicou o número de cassinos e superou Las Vegas em receita para se tornar a capital mundial do jogo.

Os impostos gerados pelos cassinos cresceram até que em 2019 chegaram a representar quase 90% dos recursos arrecadados pela prefeitura. Graças ao boom econômico trazido pelos casinos, Macau tem um dos maiores PIB per capita do mundo, ao nível do Luxemburgo ou do Qatar.