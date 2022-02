Luto na Polícia Civil; faleceu o “Marcão Investigador”

Marcos Batista de Camargo, 64 anos, investigador da Polícia Civil de Mogi Guaçu durante 26 anos faleceu no final da noite desta terça (16).

Marcão como era conhecido, estava aposentado desde 2017, ele teve complicações no fígado e estava internado na Santa Casa de Mogi Guaçu, onde faleceu.

O velório acontece na Praça da Bíblia a partir das 09h00 e o sepultamento será as 16h00 no Cemitério Santo Antônio no Jardim Novo I.

Marcão trabalhou como investigador na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), no 2º DP e na Central de Polícia Judiciária, foram 26 anos de serviços prestados a população guaçuana, onde foi reconhecido pela sua dedicação e trabalho incansável no combate ao crime.

A Polícia Civil prepara um homenagem para a despedida de Marcão durante o dia no velório e no sepultamento.

O MGA deixa aqui registrado o sentimento de forte pesar e deseja aos amigos e familiares o conforto de Deus.