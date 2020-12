Lutadores guaçuanos trazem dezenas de medalhas do mundial de Jiu Jitsu

A Equipe Atos Jiu Jitsu ESCOLA DA LUTA de Mogi Guaçu disputou o mundial de Jiu Jitsu na cidade de Campinas que aconteceu de 10 a 13 de dezembro.

A equipe teve excelente participação, dos 15 atletas, 11 subiram no pódio.

Veja os resultados:

Juliano Silva o professor da equipe ficou em terceiro lugar na Categoria peso meio pesado faixa preta.

Moises Martins campeão peso e absoluto faixa Roxa.

Isabela de Pádua a Belinha ficou em terceiro lugar na faixa roxa peso leve.

Anthony Eduardo segundo lugar faixa preta meio pesado.

Bruno Henrique campeão peso pesadíssimo faixa branca.

Fillipe monteiro segundo lugar faixa branca pluma.

Ederson Ribeiro segundo lugar faixa Roxa super pesado.

Gean biava terceiro lugar faixa azul peso pesadíssimo.

Ryan Kal terceiro lugar faixa Roxa peso pesado Everton Bonifácio terceiro lugar faixa branca peso pena.

Os atletas João Guarnieri ,Marcos Vinicius ,Alencar Freitas ,Matheus Rossi e Leandro dos Santos ficaram fora do pódio mais tiveram excelente participação e ajudaram a equipe a ficar no top 10 do Brasil no Ranking geral.